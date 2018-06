Corpo de jovem morta após estupro retorna à Índia e é cremado

A estudante de 23 anos, não identificada, morreu em um hospital de Singapura no sábado em consequência dos ferimentos, levando o governo indiano a fazer promessas de ação, em esforço para responder a indignação pública.

A jovem sofreu lesões cerebrais e maciças lesões internas no ataque em 16 de dezembro, quando ela e um amigo voltavam para casa do cinema, segundo relatos, quando seis homens em um ônibus os atacaram com barras de metal e a estupraram por cerca de uma hora. O amigo sobreviveu.

Seis suspeitos foram presos, acusados ??de homicídio após a sua morte.

A Reuters viu membros da família que estavam com ela em Singapura partirem, acompanhando o corpo, em uma ambulância com uma escolta policial, no aeroporto em direção a Délhi.

A líder do partido governante, Sonia Gandhi, foi vista chegando ao aeroporto quando o avião pousou e a escolta do primeiro-ministro Singh Mannmohan também estava lá, afirmaram testemunhas à Reuters.

Em Dhéli, o corpo foi levado para um crematório e cremado, com a imprensa mantida à distância, mas uma testemunha disse à Reuters que viram sair do crematório a família da mulher, a ministra-chefe de Nova Délhi, Sheila Dikshit, e o ministro do Interior, RPN Singh.

A segurança na capital permaneceu forte depois que as autoridades, preocupadas com a reação à notícia da morte, colocarem milhares de policiais nas ruas e fecharem algumas estações de metrô.

(Reportagem de Adnan Abidi e Devidutta Tripathy)