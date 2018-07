Corpo de Kadafi deve ser sepultado em lugar secreto Um porta-voz dos combatentes líbios que estão com o corpo do ex-governante Muamar Kadafi, Ibrahim Beit al-Mal, disse nesta segunda-feira que o cadáver provavelmente será sepultado na terça-feira, em uma cova sem lápide e em um lugar secreto. Ibrahim, porta-voz dos ex-rebeldes do Conselho Militar de Misurata, disse que "com 90% de chances, os corpos serão sepultados amanhã". Além do corpo de Kadafi, deverão ser sepultados os corpos do filho do ex-governante, Mutassim, e de um ministro do governo derrubado. Enquanto isso, os corpos permanecem em um freezer de um shopping center em Misurata.