Corpo de Kim Jong Il é colocado em exposição O corpo embalsamado do líder norte-coreano Kim Jong Il foi colocado em exposição nesta segunda-feira no mausoléu do palácio presidencial, um ano após sua morte. Vestindo seu tradicional uniforme, Kim Jong Il está alguns andares abaixo de onde o corpo de seu pai e fundador da Coreia do Norte, Kim Il Sung, pode ser visitado.