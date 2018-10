Corpo de mãe agarrada a bebê é encontrado na Indonésia; número de mortos passa de 1,5 mil Ichsan Hidayat afirmou que agentes de resgate recuperaram os corpos de sua irmã e de sua sobrinha de 43 dias no bairro de Petobo, que foi varrido do mapa, no sul da cidade de Palu; balanço oficial de vítimas está em 1.571 pessoas