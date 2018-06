Corpo de Mandela é velado em Pretória

PRETÓRIA - O primeiro dia do velório de Nelson Mandela começou com a chegada do caixão com o corpo do líder anti-apartheid ao Union Buldings, a sede do governo sul-africano, em Pretória, envolto numa bandeira do país. A primeira parte da cerimônia, que ainda não foi aberta ao público, foi destinada a familiares, membros do governo e amigos do ex-presidente.

Veja também:

Sintonia entre Obama e premiê dinamarquesa causa mal-estar

Missa que exaltou caráter conciliador de Mandela aproxima EUA e Cuba

Estádio onde ocorreu memorial foi palco de discurso histórico

Bastidores: no voo presidencial, 8 horas de conversa

Artigo: Nelson Mandela, comunista

Entre os presentes ao velório estão a viúva de Mandela, Graça Machel, a ex-mulher Winnie Mandela, o presidente Jacob Zuma, além do ex-presidente Frederik De Klerk, que dividiu com Mandela o Prêmio Nobel da Paz por ter colocado fim ao regime de apartheid, o cantor Bono e o presidente do Zimbábue, Robert Mugabe.

Oito soldados representando diversas divisões do Exército sul-africano carregaram o caixão, que foi escoltado por motociclistas no trajeto de um hospital militar ao Union Buildings. Milhares de sul-africanos já faziam fila para se despedir de Mandela. Celulares e câmeras estão proibidos.

Inconsolável, Graça Machel teve de subir as escadas do prédio amparada por Zuma. O velório fechado deve durar por cerca de uma hora até que seja aberto ao público, que poderá se despedir de Madiba até às 17h, no horário local. Então, o corpo voltará a um hospital militar. O velório terá a duração de três dias. O corpo de Mandela será enterrado no domingo em Qunu, a aldeia onde nasceu, na província do Cabo Oriental. / EFE e AP