Corpo de menina pode estar em Portugal Um empresário sul-africano disse na quinta-feira que o corpo da menina Madeleine McCann, que desapareceu aos 3 anos em Portugal em 2007, está enterrado em uma casa a cerca de 100 metros do hotel no qual ela e seus pais passavam férias quando o incidente ocorreu. A residência apontada pelo sul-africano Stephen Birch é de propriedade do britânico Robert Murat, também empresário. Murat foi considerado suspeito no caso logo nos primeiros dias depois do desaparecimento da menina.