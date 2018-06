Corpo de presidente chega na Zâmbia para velório

Pessoas de luto e algumas carregando imagens de Sata se reuniram neste sábado (31) no principal aeroporto de Lusaka, antes da chegada do avião. As forças de segurança também estavam no local para escoltar um veículo que transportava o corpo do presidente para um centro de conferências, onde a família, funcionários e o público poderão ver o caixão. O enterro está marcado para 11 de novembro.

O presidente Interino Guy Scott disse que as forças de segurança não vão tolerar qualquer tipo de violência ou outra atividade ilegal enquanto o país chora a morte de Sata. Nos termos da Constituição, a eleição presidencial deve ser realizada no prazo de 90 dias. Fonte: Associated Press.