Corpo encontrado na Patagônia argentina é de ativista desaparecido

O corpo encontrado no Rio Chubut, na Patagônia Argentina, na terça-feira é o do ativista indígena Santiago Maldonado, desaparecido desde um protesto por terras mapuches em agosto, informou o jornal Clarín.

O reconhecimento foi feito pela família do ativista em uma perícia autorizada pela Justiça em Buenos Aires. As tatuagens de Santiago permitiram que ele fosse identificado, segundo seu irmão, Sergio.

O caso de Santiago Maldonado, com paradeiro desconhecido desde agosto, mobilizou setores da sociedade argentina e rendeu acusações de abuso de autoridade contra a polícia e o governo do presidente Maurício Macri. Sua família acusou a polícia de plantar o corpo no rio, às vésperas da eleição.

O Partido Cambiemos, de Macri, e a Unidad Ciudadana, da ex-presidente Cristina Kirchner, suspenderam atos de campanha nesta semana depois da descoberta do corpo. /AP