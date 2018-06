Corpos de 3 homens são retirados na ilha grega de Quios

A nacionalidade das vítimas ainda não foi identificada, mas há suspeitas de que eles estavam tentando atravessar a Grécia a partir da Turquia. Segundo um porta-voz da guarda costeira, que falou sob condição de anonimato, a autópsia realizada no corpo de uma das vítimas confirmou que o motivo da morte foi afogamento.

Dezenas de milhares de imigrantes ilegais tentam atravessar a Grécia anualmente. A maioria deles parte da fronteira marítima com a Turquia. A travessia é breve, mas pode envolver perigos que podem ser fatais, como naufrágios e barcos sobrecarregados. As informações são da Associated Press.