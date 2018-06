Corpos de 4 mil crianças serão identificados Os restos de 4.210 crianças encontradas em valas comuns na Colômbia serão identificados e entregues a suas famílias. Os corpos foram achados em valas comuns, clandestinas e em cemitérios de várias partes do país desde 1990 e suspeita-se que tenham relação com as denúncias de crianças desaparecidas. Mais de 19 mil meninos e meninas desapareceram em razão do conflito armado ou de outras causas. Até o fim do ano, deverão ser analisados o DNA de cerca de 500 crianças.