Na capital iraquiana, um carro-bomba explodiu no bairro predominantemente xiita de Sadr City matando pelo menos sete pessoas na noite desta terça-feira. A explosão aconteceu às 18h30 (horário local, 12h30 em Brasília) e deixou mais de 20 feridos. O ataque acontece em meio a uma ofensiva de um grupo sunita ligado à Al-Qaeda, que tomou grandes partes do norte do país. Fonte: Dow Jones Newswires.