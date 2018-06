Corpos de vítimas de atirador são retirados de escola

A identificação formal das vítimas marca um novo capítulo na história de horror dos residentes de Newtown, Connecticut, onde um jovem de 20 anos atirou com armas pesadas e indiscriminadamente contra crianças em duas salas de aula da Sandy Hook Elementary School.

"No começo do dia, foi possível identificar todas as vítimas e realizar a identificação formal para todos os familiares", disse o porta-voz da Polícia do Estado de Connecticut, tenente Paul Vance. A remoção dos corpos, deixados para a condução do trabalho dos investigadores, "foi concluída", acrescentou o tenente. "Isso foi feito durante a madrugada". As informações são da Dow Jones.