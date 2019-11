Corpos encontrados em caminhão no Reino Unido chegam ao Vietnã

Os primeiros 16 corpos dos 39 vietnamitas encontrados mortos em um caminhão refrigerado na Inglaterra no mês passado chegaram ao Vietnã nesta quarta-feira, 27, para serem devolvidos às suas famílias, disseram fontes do aeroporto à agência Efe.

O avião aterrissou no aeroporto de Hanói Noi Bai às 05h, no horário local, e espera-se que mais corpos cheguem nas próximas horas ou dias, embora os horários ainda não tenham sido confirmados por autoridades vietnamitas, que tratam do assunto com a máxima discrição.

O jornal digital VNExpress indicou que dezesseis ambulâncias aguardavam a chegada do avião para transferir os corpos para suas províncias de origem, Nghe An, Ha Tinh e Quang Binh, localizadas entre sete e dez horas por estrada de Hanói.

Um parente de uma das vítimas disse a Efe que a polícia só anunciaria a chegada dos corpos com 30 minutos de antecedência e pediu que permanecessem em suas casas até então. As famílias irão arcar com o custo do repatriamento. O governo vietnamita ofereceu empréstimos de 1.370 libras (R$7.456) para repatriar cinzas e 2.208 libras (R$ 12.016) para repatriar os corpos em caixões. O valor deve ser devolvido em 30 dias.

Uma doação coletiva foi adicionada à iniciativa do governo por meio do portal Gofundme, que levantou US $ 27.415 (R$ 116 mil) e doações privadas, como 620 milhões de dongs (R$ 113 mil) doados pelo Vingroup, o maior conglomerado de negócios do país.

As doações serão um alívio para essas famílias, que emprestaram milhares de dólares para pagar as redes que facilitariam a imigração ilegal para o Reino Unido. Segundo Mimi Vu, especialista em tráfico de pessoas, os imigrantes vietnamitas pagam até US $ 50.000 (R$ 211 mil) para chegar à Europa, um valor quase sempre obtido através do endividamento. Até agora, a Polícia Britânica prendeu sete pessoas em conexão com este caso, enquanto as autoridades vietnamitas prenderam 11 pessoas nas províncias de Nghe An e Ha Tinh. /EFE