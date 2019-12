Corpos são encontrados em área onde avião chileno desapareceu

O governador de Magallanes na região sul do Chile, José Fernández, informou nesta quarta-feira, 11, que restos mortais foram encontrados na área onde o avião Hércules C-130 desapareceu.

LEIA TAMBÉM > Chile informa ter encontrado partes do avião militar desaparecido

A descoberta aconteceu pouco depois da Força Aérea do Chile (FACh) informar que restos de esponja pertencentes a partes do avião haviam sido encontrados no mesmo local, a passagem de Drake, que separa a América do Sul da Antártida e cujas águas são consideradas umas das mais turbulentas do planeta.

"Na tarde de hoje, a Força Aérea nos informou de uma notícia que nos chocou, que foi a descoberta de corpos no mar Drake e também parte da fuselagem que corresponde ao avião naufragado, que é o C130 do FACh" Fernandez disse à agência Efe. /EFE