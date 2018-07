Corpos são retirados de helicóptero após queda Equipes de resgate recuperaram ontem, sob um frio de 15 graus negativos, 13 dos 14 cadáveres de passageiros que viajavam em um helicóptero privado que se chocou na quarta-feira contra uma montanha no sudeste do Peru, perto de Cuzco. A aeronave caiu próximo do pico nevado Mamarosa, a 4.900 metros de altitude. Viajavam oito sul-coreanos, um holandês, um sueco, um checo e três peruanos (dois tripulantes).