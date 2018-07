Corpos seguem em câmara frigorífica

Saif al-Islam, por seu lado, é o único que pode estar no país. Arquiteto formado pela Universidade de Trípoli e pós-graduado em Economia na Áustria, foi iniciado em temas de relações internacionais e gestão de Estado pelo ex-chefe do serviço de inteligência e ex-ministro das Relações Exteriores, Moussa Koussa, cuja fuga para Túnis e para Londres enfraqueceu o governo Kadafi no primeiro semestre.

Ao se lançar aos holofotes, em 2000, Saif chegou a se tornar a face renovada do regime, pregando reformas institucionais e selando a libertação de dissidentes - muitos dos quais transformados em líderes revolucionários em fevereiro. Com a ameaça de queda do regime, o herdeiro do kadafismo transformou seu discurso e tornou-se o mais ativo filho defender o "guia" frente a opinião pública internacional. A exposição fez com que ele passasse a ser investigado e perseguido pela Corte Penal Internacional e pela Interpol por crimes de guerra e genocídio.

Em Trípoli, o CNT tem afirmado que ele pode já estar refugiado no exterior. Níger seria a possibilidade mais forte.

A informação, porém, precisa ser tomada com precaução, já que ao longo da caça a Kadafi membros do conselho usavam a imprensa para veicular pistas falsas e atrapalhar a defesa das tropas leais.

Na sexta-feira, Adel al-Zentany, um dos conselheiros de Informação do CNT de Trípoli, afirmou ao Estado que a hipótese mais provável seguida pelo novo governo é de que Saif esteja nas imediações de Zlitan, a 58 quilômetros a oeste de Misrata. Ontem, Ramadan Zarmouh, chefe de Operações Militares do CNT de Misrata, responsável pela operação que capturou Kadafi, não apenas confirmou a suspeita ao Estado como revelou que sua prisão chegou a ser comemorada pelas autoridades do CNT, antes de desmentida. "Saif estava em Bani Walid, mas fugiu da cidade antes que pudéssemos pegá-lo. Ontem, recebemos informações de Zlitan de que havia sido pego. Tentamos confirmar e não tivemos a resposta que esperávamos", lamentou. / A.N.