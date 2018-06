Correa critica substituto ao trocar Equador pela Bélgica

QUITO - O ex-presidente equatoriano Rafael Correa criticou nesta terça-feira, 11, o novo chefe de Estado antes mesmo de deixar o Equador para ir morar na Bélgica, onde nasceu sua mulher, Anne Malherbe. O socialista Correa, o presidente que mais tempo permaneceu no cargo (2007-2017), exortou os milhares de partidários que foram até o aeródromo do povoado de Tabavela despedir-se dele a proteger a “revolução cidadã”.

Sem mencionar seu sucessor, Lenín Moreno, Correa afirmou: “Não me digam que as hesitações e o entreguismo são uma mudança de estilo. Aqui devem permanecer os princípios, a lealdade, a coerência; não a mediocridade, a deslealdade, a estratégia de querer se diferenciar do governo anterior dando razão à oposição, àqueles contra os quais lutamos por dez anos e derrotamos uma vez ou outra”.

Nas últimas semanas, Correa criticou várias ações de Moreno, como o fato de ele ter se reunido com o opositor Dalo Bucaram, filho do ex-presidente Abdalá Bucaram, e ter criado uma comissão anticorrupção, em meio ao escândalo de subornos a funcionários equatorianos pela construtora brasileira Odebrecht.

O ex-presidente conclamou seus partidários a defender a “revolução cidadã”, como se conhece o processo modernizador que ele levou adiante no Equador graças, em parte, ao boom petrolífero. Ele também ameaçou se desfiliar da Aliança País “se não forem denunciados os pactos inaceitáveis”.

Por sua vez, Moreno, que assegurou que continua “empenhado em reconciliar o país”, postou um tuíte na semana passada que seria uma indireta a Correa: “Síndrome de abstinência – reação provocada pela redução ou suspensão brusca de uma substância da qual se tem dependência, como o açúcar, o álcool, as drogas... ou o poder”.

Moreno, que foi vice de Correa entre 2007 e 2013, havia dedicado ao ex-presidente a cerimônia de mudança de guarda das segundas-feiras no palácio presidencial de Carondelet e agradecido “em nome do povo equatoriano por todas as conquistas desta década”. / AFP