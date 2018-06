Correa desmente rumor de que teria concedido asilo político a Assange

QUITO - O presidente do Equador, Rafael Correa, desmentiu que tenha decidido dar o asilo político ao criador do WikiLeaks, Julian Assange. "O rumor de asilo a Assange é falso. Ainda não há nenhuma decisão sobre o assunto. Espero relatório do Ministério das Relações Exteriores", afirmou Correa em sua conta do Twitter.

Mais cedo, o jornal britâncio The Guardian anunciou, citando um oficial do governo equatoriano, que o Equador teria decidido dar o asilo a Assange.

Na segunda-feira, Correa informou que pretende decidir a questão ainda nesta semana. O presidente afirmou que teve de examinar um vasto material sobre Direito Internacional para tomar uma decisão responsável.

Assange está refugiado na Embaixada do Equador em Londres, na Grã-Bretanha, desde 19 de junho, para evitar a extradição à Suécia, onde querem interrogá-lo sobre denúncias de crimes sexuais. O criador do WikiLeaks, que publicou milhares de documentos diplomáticos secretos dos Estados Unidos, disse que teme ser enviado a esse país, onde acredita que sua vida correria riscos.

Até o momento, os Estados Unidos nem as autoridades suecas fizeram acusações formais contra Assange. Promotores suecos querem interrogá-lo sobre acusações de violação e agressão sexual feitas por duas participantes do WikiLeaks em 2010. Assange disse que teve relações sexuais consentidas com as mulheres que o denunciaram.