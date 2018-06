Correa exige retratação de jornal por charge O presidente do Equador e candidato à reeleição, Rafael Correa, publicou um artigo na edição de ontem do diário El Universo que critica a publicação de uma charge sobre ele e seu candidato a vice-presidente, Jorge Glas, no dia 21. No texto, endereçado à direção do jornal, Correa pede uma retratação do jornal em sua editoria de opinião por, na sua avaliação, "prejudicar a candidatura da chapa". A retratação desejada pelo presidente foi transcrita na carta, palavra por palavra.