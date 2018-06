Correa exige retratação de jornal por charge

O presidente do Equador e candidato à reeleição, Rafael Correa, publicou um artigo na edição de ontem do diário El Universo que critica a publicação de uma charge sobre ele e seu candidato a vice-presidente, Jorge Glas, no dia 21. No texto, endereçado à direção do jornal, Correa pede uma retratação do jornal em sua editoria de opinião por, na sua avaliação, "prejudicar a candidatura da chapa". A retratação desejada pelo presidente foi transcrita na carta, palavra por palavra.

A charge, um desenho das teclas control C e control V de um computador - código para copiar e colar um texto - ironiza o discurso dos dois políticos, que não seria original, segundo o caricaturista. O desenhista é conhecido pelo nome artístico de Bonil. O pedido tem como base a lei eleitoral, patrocinada pelo próprio Correa, que impõe multas a veículos que tomarem partido a favor ou contra os candidatos.

Esse não é o primeiro desentendimento entre o presidente equatoriano e o diário El Universo. Ano passado, Correa processou o jornal por calúnia por ter se sentido ofendido por um artigo do ex-editor de opinião Emílio Palacio, no qual era chamado de ditador. Ele ganhou a ação de US$ 40 milhões na Justiça, mas não cobrou a multa. / REUTERS e EFE