Correa inaugura novo aeroporto de Quito Em seu primeiro ato público após ser reeleito no domingo para um terceiro mandato, o presidente do Equador, Rafael Correa, inaugurou ontem o novo aeroporto Marechal Sucre, na região metropolitana de Quito. O terminal substituirá o velho aeroporto, que teve 11 acidentes aéreos em 30 anos. Segundo o prefeito de Quito, Augusto Barrera, a pista, com 4,1 mil metros, é a maior da América Latina e a torre de controle é a maior da América do Sul. Participaram da construção a Andrade Gutierrez e o grupo CCR.