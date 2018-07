Correa ordena bancos privados a repatriarem US$ 942 mi

O Banco Central e a Superintendência Bancária tomarão medidas para ordenar os bancos privados a repatriarem seus capital depositado no exterior, afirmou Correa. O presidente reiterou que no começo da semana passada ele ordenou ao BC que repatriasse US$ 1,2 bilhões dos US$ 2,4 bilhões que estão depositados fora do país. O Banco Central do Equador perdeu sua autonomia em 2009.

Correa disse que é ineficaz e perda de recursos manter capital depositado fora do país. Em 2009, Correa ordenou a repatriação de US$ 2,5 bilhões depositados no exterior. As informações são da Dow Jones.