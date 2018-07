Correção Por uma falha técnica, o primeiro artigo publicado ontem em Visão Global foi creditado ao ex-premiê francês Michel Rocard, na editoria de Internacional e na Primeira Página. Na verdade, o texto "Lutando com armas e postando no Twitter" é de autoria do jornalista Noam Cohen e foi escrito originalmente para The New York Times. O segundo artigo, "Líderes necessários para mudar um mundo sem liderança", foi corretamente creditado a Rocard.