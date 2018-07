Correção: Menina de 2 semanas é resgatada na Turquia

Uma menina de 2 semanas foi resgatada com vida dos escombros de um prédio de apartamentos nesta terça-feira. As equipes de resgate lutavam para salvar a mãe da menina quase 48 horas depois de um terremoto de magnitude 7,2 ter derrubado cerca de 2 mil edificações no leste da Turquia.

Imagens de televisão mostraram os integrantes da equipe de resgate batendo palmas quando a menina, chamada Azra Karaduman, foi retirada dos escombros. Um socorrista embalou o corpo da menina, que estava envolto num cobertor, e a entregou ao médico.

A mãe do bebê, Semiha, ainda estava viva, presa perto de um sofá, em meio aos escombros do edifício.

Equipes de resgate em duas cidades, Ercis e Van, correram para retirar as pessoas presas em meio a montanhas de concreto, metal retorcido e escombros. As autoridades disseram aos sobreviventes do terremoto - que matou pelo menos 366 pessoas - que não entrem em prédios danificados e milhares passaram a segunda noite no interior de carros ou em barracas a uma temperatura perto de zero. Cerca de 1.300 pessoas ficaram feridas por causa do tremor.

A agência de notícias Dogan informou que socorristas retiraram cinco pessoas vivas dos escombros nas primeiras horas desta terça-feira, embora vários corpos tenham sido encontrados. As informações são da Associated Press.