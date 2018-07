Corredor de cem anos se prepara para bater recorde da Maratona

Fauja Singh, um britânico de 100 anos, acabou de bater nada menos do que oito recordes mundiais de velocidade e agora pretende bater mais um, participando de uma maratona na cidade de Toronto, no Canadá.

Na última quinta-feira, Singh bateu os oito recordes para corridas de curta distância na categoria masculina com mais de 100 anos.

No domingo, ele vai tentar completar os 42.195 metros da maratona e uma equipe do Guinness Book of World Records vai estar presente para registrar o feito.

Nascido na Índia, em 1911, Singh só começou a disputar provas de curta distância quando tinha 89 anos de idade, depois da morte de sua esposa e filho.

Seu treinador e tradutor, Harmandar Singh disse que ''a corrida deu a ele um novo foco na vida''.