Correios dos EUA vão fechar 140 unidades

Como parte do plano de cortar US$ 1,2 bilhão em gastos, o Serviço Postal disse que fechar ou fundir 140 das suas 461 unidades de processamento. Esse processo deve ser concluído até fevereiro. Em 2014, devem ser fechadas mais 89 unidades.

A estratégia de consolidação deve reduzir a força de trabalho do Serviço Postal em 13 mil funcionários. Atualmente o correio norte-americano emprega mais de 500 mil pessoas. As mudanças devem gerar o atraso na entrega de alguns tipos de correspondências. A companhia espera registrar um prejuízo de US$ 14 bilhões neste ano fiscal. As informações são da Dow Jones.