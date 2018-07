Corrupção 'sofisticou-se' na era Kirchner, dizem analistas

Desde a redemocratização na Argentina, em 1983, a porcentagem de propinas exigidas pelos funcionários públicos do país cresceu sem parar. Segundo empresários e analistas consultados pelo Estado, os subornos saltaram de uma faixa de 6% a 7%, nos anos 80, para 10% nos anos 90. A proporção continuou sua escalada a partir de 2003, ano da posse do presidente Néstor Kirchner na Casa Rosada.

Em 2009 a consultoria internacional KPMG emitiu um relatório no qual indicava que a porcentagem das propinas exigidas pelos funcionários públicos argentinos havia subido de 15%, em 2003, para 20%, em 2009. "Infelizmente, a corrupção tornou-se um elemento a mais na política do governo", disse o jornalista e escritor Luis Majul, autor de vários livros sobre a corrupção dos governos do casal Kirchner.

"Um alto empresário me contou que, durante o governo de Carlos Menem, a corrupção era de ladrões de galinheiro. Isto é, as penas ficavam de forma óbvia, coladas nas roupas dos ladrões. Mas, no governo Kirchner, a corrupção sofisticou-se, não somente com os pedidos de comissões, mas também com participação nos negócios."

'Joias da vovó'. Daniel Santoro, jornalista que investigou escândalos de desvios de fundos do governo Menem (1989-99), afirmou que a corrupção naquela época ocorria por meio de privatizações ou de concessões de empresas do Estado.

"Eram as 'joias da vovó', mas com um governo de poucos ingressos e em uma época de vacas magras. No entanto, a corrupção do kirchnerismo foi a dos milionários contratos de obras públicas em uma época de vacas gordas", disse Santoro.

Manuel Garrido, ex-promotor federal e ex-diretor do Departamento Anticorrupção, tornou-se, em 2003, diretor da Promotoria de Investigações Administrativas. No entanto, renunciou poucos meses depois, quando o procurador-geral da república, Esteban Righi, restringiu suas investigações, que começavam a apontar os primeiros escândalos do governo Kirchner. Garrido disse que "a impunidade continua, pois, atualmente, ninguém investiga a corrupção na Argentina."

Mais de uma centena de funcionários dos governos de Néstor Kirchner e de Cristina Kirchner foram indiciados na Justiça por suposto envolvimento em casos de corrupção nos últimos oito anos. Em diversos deles, o governo conseguiu se eximir das responsabilidades.

Esse é o caso do processo sobre enriquecimento ilícito do casal Kirchner na Província de Santa Cruz, que investiga irregularidades na compra de um terreno na cidade de El Calafate, em 2006. O terreno foi vendido à família Kirchner pela prefeitura, comandada por um aliado do casal, por US$ 34 mil. O mesmo terreno foi revendido em 2008 por US$ 1,65 milhão.

Enriquecimento. A investigação sobre o caso, no entanto, está praticamente paralisada, já que ficou nas mãos da sobrinha do casal Kirchner, a promotora Natalia Mercado, filha de Alicia Kirchner, ministra da Ação Social, irmã do ex-presidente.

A oposição argentina também pede uma investigação sobre o crescimento exponencial da fortuna da presidente Cristina e de seu marido, falecido em outubro de 2010, já que o patrimônio do casal aumentou 928% desde 2003. / A.P.