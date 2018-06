Corrupção tem sido recorrente Escândalos de corrupção têm sido frequentes na ONU nos últimos anos. O mais conhecido deles é o programa Petróleo por Alimentos, organizado no Iraque entre a primeira e a segunda Guerra do Golfo. Depois de denúncias, ficou claro que altos funcionários da entidade aceitaram propinas para determinar as empresas que participariam do esquema. Na época, uma das empresas investigadas era a Cotecna, que havia recebido autorização para trabalhar com o Iraque. Em seu quadro de funcionários estava Kojo Annan, filho do então secretário-geral da ONU, Kofi Annan.