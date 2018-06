Corte anula condenação à prisão de ex-ditador A Corte Constitucional da Guatemala anulou ontem a condenação por genocídio do ex-ditador Efraín Rios Montt, que havia sido saudada por organismos internacionais e ONGs como um avanço histórico no país. Rios Montt foi responsabilizado pela tentativa de extermínio de uma tribo maia guatemalteca. Com a decisão, ele voltará ao regime de prisão domiciliar.