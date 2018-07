Corte condena 8 por filme anti-Islã Um tribunal do Cairo sentenciou à morte ontem sete cristãos egípcios e um pastor americano que vive na Flórida. Eles foram condenados à revelia, acusados de envolvimento no filme 'A Inocência dos Muçulmanos', um vídeo amador produzido na Califórnia que insulta o profeta Maomé e cuja divulgação na internet, em setembro, provocou protestos contra os EUA e ataques a embaixadas ocidentais em vários países muçulmanos. Entre os condenados estão Mark Basseley Youssef, que produziu o filme, e Terry Jones, pastor que há três anos ameaçou fazer uma fogueira com exemplares do Alcorão. / AP