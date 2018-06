Corte condena Chile por tirar guarda de mãe lésbica

A decisão, anunciada em 24 de fevereiro, veio a público nesta quarta-feira pelos meios de comunicação locais, que citaram o site oficial do tribunal regional.

A Corte pede que o governo chileno pague US$ 50 mil à magistrada Karen Atala e às suas três filhas, além de US$ 12 mil em custas processuais.

Atala abriu um processo na Comissão Interamericana de Direitos Humanos em novembro de 2004, depois de a Suprema Corte do Chile ter decidido dar a custódia das filhas ao ex-marido porque a juíza é lésbica. Segundo a Corte Interamericana, o governo chileno violou o direito à privacidade de Atala. As informações são da Associated Press.