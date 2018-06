Corte de Terrorismo julgará caso de mulheres sauditas

Várias pessoas próximas das acusadas disseram que os advogados de defesa das mulheres apelaram imediatamente da decisão, anunciada hoje, de transferir o caso para a Corte Criminal Especializada, em Riad, estabelecida para tratar casos de terrorismo, mas que também tem sido usada para julgar ativistas.

As fontes afirmaram que Loujain al-Hathloul, de 25 anos, e Maysa al-Amoudi, de 33, não estão sendo acusadas de desafiaram a proibição, mas por opiniões expressadas na Internet. Elas se recusaram a detalhar as acusações devido a sensibilidade do caso. Todos falaram anonimamente por temerem represálias do governo. Fonte: Associated Press.