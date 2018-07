Corte do Egito reverte proibição a partido de grupo islâmico

A corte também revogou uma decisão que impedia que Ayman Nour, que ambiciona chegar à Presidência, formasse um partido. O tribunal afirmou que tanto Nour quanto o grupo islâmico Al-Gam'aa al-Islamiyya "preenchem as condições estipuladas nas leis sobre partidos", disse a agência de notícias estatal Mena.

As decisões do tribunal saem antes do início das eleições parlamentares em novembro, as primeiras do tipo desde a queda de Hosni Mubarak do poder.

Elas abrem caminho para que mais parcelas da sociedade egípcia participem da política formal, em um momento que o Exército tenta guiar o país pacificamente para um governo civil e democrático.

A lei egípcia proíbe partidos baseados na religião, mas grupos como a Irmandade Muçulmana receberam permissão para formar partidos, pois afirmam que eles têm o Islã como uma "referência" e que não têm a intenção de impor a sharia, a lei islâmica, ao país.

O comitê de partidos impediu o partido "Construção e Desenvolvimento", da Al-Gam'aa al-Islamiyya, pois alegava que o grupo tem a intenção de impor a lei islâmica e que um de seus fundadores tem uma condenação criminal.

O tribunal decidiu permitir a criação do partido, pois ele não diferencia seus membros de acordo com a religião e porque, entre seus fundadores, há muçulmanos e não-muçulmanos.

Um dos fundadores do Al-Gam'aa al-Islamiyya, Tarek al-Zumar, e seu primo Abboud foram condenados por envolvimento no assassinato do ex-presidente egípcio Anwar Sadat, em 1981.

Eles foram soltos da prisão em março deste ano, cinco semanas depois da deposição de Mubarak.

O comitê de partidos também rejeitou a formação do partido "Novo Amanhã", de Nour, alegando que seu nome era muito parecido com o do antigo partido de Nour, que foi afetado por disputas internas.

Nour disputou a Presidência contra Mubarak em 2005 na primeira e única eleição com mais de um candidato no Egito. Como era esperado, ele ficou em um distante segundo lugar numa eleição marcada por abusos.

(Reportagem de Shaimaa Fayed)