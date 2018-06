Corte do Paquistão condena 10 envolvidos em ataque a Malala

PESHAWAR, PAQUISTÃO - Um tribunal do Paquistão condenou dez homens a 25 anos de prisão nesta quinta-feira, 30, por envolvimento no ataque a tiros em 2012 contra a ativista adolescente Malala Yousafzai, atacada por sua campanha contra os esforços do Taleban para impedir a educação para as mulheres.