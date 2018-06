Corte dos EUA derruba limite para financiamento de campanhas eleitorais

WASHINGTON - A Suprema Corte dos EUA derrubou nesta quarta-feira, 2, o limite para contribuições financeiras particulares para campanhas eleitorais, decisão que representa uma derrota do presidente Barack Obama, contrário ao cancelamento.

Segundo a agência AFP, em resolução lida pelo presidente da Corte, John Roberts, os cinco juízes conservadores deram razão a um empresário do Alabama que queria contribuir com um valor maior do que o permitido.

Os magistrados justificaram a decisão a partir da Primeira Emenda da Constituição americana, que, segundo eles, protege o direito de cada cidadão a "se comprometer com a política".