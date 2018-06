Corte Europeia aceita examinar apelo de Berlusconi O advogado do ex-primeiro-ministro da Itália Silvio Berlusconi disse, nesta sexta-feira, que a Corte Europeia para os Direitos Humanos concordou em examinar um dos pontos do apelo sobre a condenação por fraude fiscal que custou ao premiê seu cargo no Senado. Segundo o advogado da defesa, Piero Longo, a corte sediada em Estrasburgo, na França, aceitou avaliar a reivindicação de Berlusconi de que as regras de um julgamento justo foram violadas no seu caso.