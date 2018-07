Corte Internacional faz investigação na Costa do Marfim A Corte Criminal Internacional investigará três a seis pessoas na Costa do Marfim por suas ações durante a violenta crise política que durou seis meses, informou Luis Moreno-Ocampo, promotor do tribunal. "Focaremos os [casos] mais odiosos e os principais responsáveis", afirmou, durante uma visita ontem à Costa do Marfim, como parte da investigação recém-aberta pela corte sobre crimes de guerra e contra a humanidade.