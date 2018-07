Corte mantém sentença contra oposicionistas A Justiça do Bahrein manteve ontem as sentenças de prisão contra 20 oposicionistas, acusados de conspirar para derrubar o governo sunita. Os opositores fazem parte da população xiita e alegam que as reformas implementadas até agora pelo governo não representam uma ruptura com o monopólio político da família real. A decisão pode agravar os conflitos no Bahrein. Desde a Primavera Árabe, iniciada em fevereiro de 2011, os confronto entre manifestantes e polícia mataram mais de 50 pessoas no país.