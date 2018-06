Costa britânica prepara-se para mais enchentes

Moradores das regiões costeiras do Reino Unido se preparavam nesta segunda-feira para mais enchentes com ventos e chuvas fortes e aumento das marés.

Pelo menos três pessoas morreram por causa das condições climáticas na região desde a semana passada, dentre eles um homem que perdeu a vida quando sua scooter caiu num rio de Oxford, no sul da Inglaterra.

O serviço de meteorologia advertiu a respeito da ocorrência de rajadas de vento de até 113 quilômetros por hora, acompanhadas por ondas excepcionalmente grandes ao longo da costa do País de Gales, no sudoeste da Inglaterra e na Irlanda do Norte nesta segunda-feira.

A agência ambiental emitiu um alerta para enchentes graves - o que significa ameaça para a vida e propriedades - no condado de Dorset, sudoeste da Inglaterra, e mais de 300 alertas menos graves.