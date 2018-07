Costa Cruzeiros oferece R$ 25 mil a passageiros de navio naufragado

ROMA - A Costa Cruzeiros, empresa proprietária e responsável pelo navio que naufragou na costa da Itália há duas semanas, ofereceu 11 mil euros (cerca de R$ 25 mil) aos passageiros a bordo da embarcação. A quantia, anunciada pela própria companhia, é destinada a compensar os danos materiais e psicológicos dos turistas.

Veja também:

OUÇA: Capitão recebe ordens de voltar para o barco

ESPECIAL: O naufrágio do Costa Concordia

A Costa Cruzeiros, unidade da Carnival Corp., também reembolsará os custos da viagem integralmente, bem como despesas de viagens e médicas causadas pelo naufrágio, que ocorreu após o casco do navio se chocar contra rochas perto da ilha de Giglio.

O acordo foi anunciado nesta sexta-feira, 27, depois de uma dia de negociações entre representantes da Costa Cruzeiros e de um grupo de defesa dos consumidores da Itália, que representava os 3.206 mil turistas de 61 países a bordo do Costa Concordia. Passageiros e tripulantes que não estiverem satisfeitos com o acordo ainda podem abrir ações legais contra a empresa.

O acidente do último dia 13 deixou ao menos 16 mortos e 22 desaparecidos. O capitão do navio, considerado responsável pelo naufrágio, está detido em prisão domiciliar e está sendo investigado. As autoridades italianas ainda procuram corpos e bombeiam o combustível do cruzeiro para evitar uma catástrofe ambiental.