Costa Cruzeiros oferece R$ 25 mil a passageiros A empresa Costa Cruzeiros, dona do navio Costa Concordia que naufragou na Itália no dia 13, ofereceu ontem pagar 11 mil (R$ 25,3 mil) a cada passageiro como compensação por perda de bagagem e traumas psicológicos. O anúncio sobre o valor das compensações foi feito após um dia de tensas negociações entre a Costa Cruzeiros e representantes de 3.206 indivíduos de 61 países que não ficaram feridos nem tiveram parentes mortos no naufrágio. Não está claro se eles aceitarão o acordo.