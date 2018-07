Costa mexicana no Pacífico se prepara para furacão Jova As pessoas deixaram as áreas mais baixas da costa, os hotéis recolheram as mesas e cadeiras de praia, as autoridades montaram abrigos e um dos maiores portos de carga do México fechou por causa da aproximação do furacão Jova, que deve atingir o solo nesta terça-feira nas proximidades de Barra de Navidad, na costa mexicana do Pacífico.