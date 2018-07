Costa Rica: alertas são retirados após terremoto O alerta de tsunami emitido mais cedo nesta quarta-feira para a Costa Rica, Panamá e Nicarágua, após um terremoto submarino de 7,6 graus atingir o litoral costa-riquenho, no Oceano Pacífico, foi cancelado pelo Centro de Alertas de Tsunamis do governo dos Estados Unidos. As autoridades costa-riquenhas disseram que algumas casas desabaram, o asfalto cedeu em algumas rodovias mas apenas um homem morreu em consequência do terremoto, e de ataque cardíaco. O terremoto durou pelo menos 30 segundos e levou algum pânico à capital costa-riquenha, San José, e à província de Guanacaste, no Pacífico, onde cinco mil moradores foram retirados da costa após o sismo. O Chile cancelou mais tarde um alerta próprio de tsunami emitido pela Marinha chilena.