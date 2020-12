Covid-19: Mais de 40 países baniram viagens do Reino Unido

O alarme crescente sobre um surto de uma variante mais contagiosa do coronavírus no Reino Unido gerou preocupação crescente e caos de viagens na segunda-feira, 21, quando mais de 40 países proibiram viajantes do país, suspendendo voos e cortando rotas comerciais em cenas que lembram os primeiros dias frenéticos de a pandemia.

Leia Também Covid-19: o que sabemos até agora sobre a nova cepa do vírus na Europa

O dia deveria ter sido um dia de descobertas. Nos Estados Unidos, legisladores federais chegaram a um acordo sobre um pacote de estímulo de US$ 900 bilhões e o lançamento de uma segunda vacina, feita pela Moderna, foi definido para começar.

Do outro lado do Atlântico, a autoridade antidrogas da União Europeia autorizou a vacina Pfizer-BioNTech, abrindo caminho para que milhões de doses fossem transferidas para todos os 27 Estados membros da União Europeia.

Em vez disso, anúncios de funcionários do governo deixaram os mercados financeiros cambaleando. Os estoques na Europa caíram drasticamente, junto com os preços da energia e a libra esterlina. Em Wall Street, o declínio foi moderado ligeiramente pelas notícias do acordo de estímulo.

A Grã-Bretanha foi praticamente isolada do resto da Europa na segunda-feira, com voos e trens proibidos e entregas de carga temporariamente interrompidas nos portos franceses.

As interrupções alimentaram temores de pânico nas compras em supermercados britânicos, já que os britânicos, já abalados por um surto de infecções e um bloqueio imposto às pressas em grande parte da Inglaterra, estavam preocupados com a possibilidade de ficar sem alimentos frescos antes do Natal.

Tudo isso somado a uma prévia arrepiante, 10 dias antes do prazo para negociar um acordo comercial pós-Brexit entre Reino Unido e a União Europeia, de como uma ruptura caótica entre os dois lados poderia realmente parecer.

A agitação em torno da mutação do vírus aumentou depois que o primeiro-ministro Boris Johnson disse que ele era 70% mais contagioso do que outras cepas.

Mas a estimativa de 70% de maior transmissibilidade é baseada apenas em modelagem e não foi confirmada por experimentos de laboratório, disse Muge Cevik, especialista em doenças infecciosas da Universidade de St. Andrews, na Escócia, e consultor científico do governo britânico. Autoridades britânicas disseram que não havia razão para acreditar que a nova variante causasse doenças mais graves.

Mas a estatística levantou alarme em todo o mundo. A França impôs uma suspensão de 48 horas do trânsito de carga pelo Canal da Mancha, deixando milhares de caminhoneiros presos em seus veículos na segunda-feira, enquanto as estradas que conduzem aos portos da Inglaterra foram transformadas em estacionamentos.

Cerca de um quarto de todos os alimentos consumidos no Reino Unido são produzidos na União Europeia, e a suspensão aumentou a preocupação sobre a possibilidade de escassez de alimentos.

Áustria, Bélgica, Bulgária, França, Alemanha, Irlanda, Itália e Holanda estiveram entre as nações que anunciaram restrições a viagens. Passageiros aéreos do Reino Unido que chegam à Alemanha foram detidos em aeroportos na noite de domingo. A Polônia disse que suspenderia os voos entre os dois países a partir de segunda-feira.

Hong Kong na segunda-feira também fechou suas fronteiras para viajantes da Grã-Bretanha, dizendo que todos os voos de passageiros do país seriam proibidos a partir da meia-noite. A proibição será estendida pela primeira vez aos residentes de Hong Kong. Canadá, Índia, Irã e Rússia também emitiram novas restrições.

Os líderes da União Europeia planejaram se reunir na segunda-feira para elaborar uma "doutrina comum" para lidar com a ameaça da variante, enquanto Johnson planejava convocar o comitê de emergência de seu governo.

Israel está essencialmente fechando seus céus para a maioria dos estrangeiros na tarde de quarta-feira e as companhias aéreas locais estão planejando voos extras para trazer os israelenses de volta para casa antes disso, quando novas regulamentações de quarentena entrarão em ação - os israelenses voltando de qualquer lugar depois disso terão de quarentena em um “hotel corona” especial para 10-14 dias.

A Arábia Saudita foi ainda mais longe ao tentar impedir que a variante ganhasse força, anunciando uma semana de proibição de todas as viagens internacionais, de acordo com a Agência de Imprensa Saudita.

Governador de Nova York pressiona governo federal a agir

Nos Estados Unidos, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, instou o governo federal a agir, dizendo que "neste momento, esta cepa no Reino Unido está entrando em um avião e voando para o aeroporto internaiconal do Estado", embora também reconheça que pode seja tarde demais.

Depois de expressar frustração com a falta de resposta dos EUA à nova cepa de coronavírus relatada na Grã-Bretanha, o governador Cuomo disse que se encarregou de pedir às três principais companhias aéreas que supervisionam as viagens aéreas entre o Reino Unido e Nova York - British Airways, Delta Air Lines and Virgin Atlantic - para exigir que os passageiros façam o teste do coronavírus antes de poderem voar para o Estado.

“Há muitos países que restringiram voos apenas do Reino Unido”, disse Cuomo em entrevista coletiva na segunda-feira. “E os Estados Unidos não fizeram nada.” Ele advertiu: “Se estiver voando ao redor do mundo, estará aqui”.

Até agora, apenas a British Airways concordou com as precauções de segurança, mas Cuomo alertou que, se a Delta Air Lines e a Virgin Atlantic não seguirem o exemplo, “buscaremos outras opções”.

O governador reconheceu que não tem autoridade para interromper viagens aéreas, mas também afirmou que há alguma jurisdição legal assim que os passageiros pousarem em solo de Nova York.

Em seu apelo, Cuomo lembrou que a primeira onda de coronavírus do Estado na primavera do hemisfério norte teve origem na Europa. “Foi assim que fizemos a emboscada em Nova York em primeiro lugar”, disse Cuomo.

O prefeito Bill de Blasio, da cidade de Nova York, pediu mais restrições na manhã de segunda-feira. “Na minha opinião, é hora de proibir viagens à Europa”, disse de Blasio em entrevista coletiva. “Ou, no mínimo, a exigência de que qualquer pessoa que embarque em um avião tenha prova de que tem um teste negativo se estiver saindo da Europa”.

Os Estados Unidos ainda não tomaram uma decisão sobre a proibição de viagens, já que o vírus não mostra sinais de diminuir - partes da Califórnia estão com seu último leitos de UTI e alguns hospitais em outros Estados estão lotados ou acima da capacidade - e os números ainda são tão altos e alarmantes como sempre foram: pelo menos 317.800 pessoas morreram nos Estados Unidos, mais do que em qualquer lugar do mundo. /New York Times