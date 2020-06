Covid-19 provoca aumento da pobreza na Itália

A fila da sopa no distrito de Trastevere, em Roma, move-se em um ritmo muito mais lento do que antes da pandemia do novo coronavírus chegar à Itália. Além das regras de distanciamento social, que atrasam o processo de entrega dos pratos, a fila também ficou mais longa.

"Passamos de cerca de 300 refeições servidas por vez para 500", disse Lucia Lucchini, que administra a cozinha da instituição de caridade católica Santo Egídio.

"Houve alguns dias muito difíceis no início do lockdown, com muitas pessoas sem-teto chegando aqui. Estavam com medo por não entenderem o que estava acontecendo - algumas foram multadas por estar na rua. Então começamos a ver pessoas que nunca haviam vindo antes, pessoas que perderam sua renda e que não tinham família a quem recorrer."

Os novos rostos estão entre os 1 milhão de italianos que serão levados à pobreza neste ano como consequência da pandemia de coronavírus, segundo estimativas da associação de agricultores Coldiretti.

"O que está acontecendo está diante dos olhos de todos", disse Lorenzo Bazzana, consultor econômico da Coldiretti. "As famílias que talvez não estivessem em dificuldades antes, agora estão carregando um fardo econômico muito pesado e estão recorrendo aos bancos de alimentos em busca de ajuda."

Não muito longe da fila da sopa está o Casino del Bel Respiro, um palácio do século XVII, onde o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte participou, neste mês, de conversas destinadas a salvar a economia do país. Após os encontros, Conte afirmou que a Itália provavelmente excederá um o déficit projetado de 10% da produção doméstica, e que medidas para evitar demissões e ajudar setores em dificuldade, como o turismo, não poderiam esperar até setembro, quando o governo apresentará um plano abrangente para relançar a economia.

No entanto, para empresas e indivíduos que precisam desesperadamente de apoio financeiro imediato, as palavras de Conte são pouco.

A burocracia da administração italiana fez com que apenas 30% das empresas recebessem o financiamento prometido a elas durante o lockdown, e muitos empresários ainda aguardam empréstimos bancários apoiados pelo Estado. Enquanto isso, milhares de trabalhadores ainda não receberam os pagamentos devidos como parte de um esquema de licença.

"Há uma enorme quantidade de atrasos em termos de pagamentos para empresas e indivíduos", disse Wolfango Piccoli, co-presidente da empresa de pesquisa Teneo, com sede em Londres. "E enquanto todo mundo está se concentrando nas grandes figuras, no final das contas, o que realmente importa, especialmente para os membros mais fracos da sociedade, é a capacidade do estado de entregar o dinheiro. Na Itália, há um grande problema com a capacidade do Estado."

À medida que os líderes tentam salvar a economia, grande parte do ônus recai sobre instituições de caridade e grupos comunitários para apoiar aqueles que enfrentam dificuldades. Em Roma, muitos supermercados adotaram a iniciativa "spesa sospesa" (compras diferidas), na qual os compradores podem comprar mantimentos que as instituições de caridade entregam aos pobres. Na semana passada, o Papa Francisco estabeleceu um fundo destinado a ajudar as famílias da cidade que estão sofrendo.

Voluntários da Nonna Roma, um grupo comunitário, agora entregam regularmente pacotes de alimentos para 7.500 famílias, em comparação com 300 antes da pandemia. "Eles são os novos pobres", disse Alberto Campailla, um dos voluntários. "Entre eles estão trabalhadores domésticos que perderam o emprego ou pessoas que estavam fazendo um trabalho precário ... mas também jovens profissionais que têm uma renda drasticamente reduzida".

Campailla disse que o governo deveria tentar expandir seu esquema de renda básica, que foi lançado no ano passado, e ajudar as pessoas com pagamentos de aluguel. "Há um risco sério de muitas pessoas não conseguirem manter o aluguel e perder suas casas", disse ele.

Se o fundo de recuperação da UE for aprovado, o dinheiro não será dividido até 1 de janeiro. Em troca, os Estados membros devem garantir que o financiamento não seja desperdiçado, comprometendo-se a fazer mudanças e investir em projetos que tragam crescimento econômico.

Até então, o único financiamento possível que a Itália poderia acessar de Bruxelas é por meio do programa Sure, que fornece principalmente dinheiro adicional para esquemas de licença. Muitas lojas e outras empresas em toda a Itália não reabriram desde que as medidas de bloqueio foram amenizadas. Aqueles que têm estão lutando para sobreviver.

"Muitos de nossos negócios vêm de hotéis ou eventos, como casamentos, que foram cancelados", disse Enzo Russo, dono de uma floricultura com sua esposa, Antonella, no bairro de Esquilino, em Roma. "Precisamos de uma resposta forte do governo, se continuar assim, pode ser muito perigoso."

Gianpaolo Grilli, cuja empresa familiar de móveis está próxima, disse: "Não tenho muita fé nas conversas que estão acontecendo. A Itália está cheia de pequenas empresas que não apenas forneceram a espinha dorsal econômica, mas também a solidez social. Os políticos não entenderam isso. Não queremos apostilas, queremos leis que nos permitam planejar e investir ".

Embora o impacto econômico da pandemia já seja evidente, Piccoli prevê que os danos reais não serão sentidos até o outono. A Itália deve perder bilhões de dólares em receitas essenciais do turismo este ano. Prevê-se que até 40% das empresas de pequeno e médio porte desapareçam. Espera-se uma onda de demissões quando a proibição de empresas demitir pessoas for suspensa em agosto, e o esquema de licença termina em outubro.

"Independentemente da quantidade de dinheiro que poderia vir de Bruxelas, as perspectivas são bastante terríveis", disse Piccoli. "E não acho que esse governo tenha a capacidade de elaborar um plano eficaz"./ THE GUARDIAN