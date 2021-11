Covid-19 se alastra pela Europa e frustra cidadãos: 'baixamos a guarda, de novo'

KNOKKE-HEIST, Bélgica - A vida estava finalmente começando a parecer normal. Um panfleto online convidava para uma festa em outubro nesta cidade litorânea belga, amaldiçoando o coronavírus e convidando as pessoas a dançar e beber novamente. "Pegue sua fantasia do sótão", diz o panfleto, para iniciar a temporada de carnaval.

Centenas participaram desse evento e de outra festa de carnaval na noite seguinte. A maior parte da cidade está vacinada e as pessoas foram obrigadas a apresentar certificados de vacinação, ou um teste negativo recente, para entrar. Mas não foi o suficiente. Os casos de coronavírus aumentaram na semana seguinte. As autoridades estão preocupadas com a pressão sobre o hospital local. E agora a cidade teve de impor restrições mais uma vez.

Enquanto muitos conversam com familiares e amigos para preparar as festas de fim de ano, ainda com alguma apreensão sobre o risco persistente, a Europa enfrenta outra onda do vírus - e um segundo inverno pandêmico sombrio e frustrante.

Apesar dos suprimentos de vacinas invejados por grande parte do mundo, a Europa é a única região onde as mortes por covid estão aumentando, segundo a Organização Mundial de Saúde.

As mortes registradas chegaram a quase 4.200 por dia na semana passada, dobrando desde o final de setembro, para os 53 países que a OMS conta como parte da região europeia. A organização prevê “estresse alto ou extremo” nas unidades de terapia intensiva em 49 desses países até março.

O que está causando o aumento nas infecções? A OMS cita a prevalência da variante delta, altamente contagiosa, pessoas se reunindo em ambientes fechados sem os cuidados tomados quando o vírus foi considerado uma emergência, bolsões de pessoas que não foram vacinadas e proteção em declínio entre aqueles que foram vacinados no último inverno ou primavera.

A Europa tem apoiado os Estados Unidos em sua campanha por doses de reforço. Por outro lado, os mesmos fatores podem moldar a situação dos EUA e do mundo nas próximas semanas.

A nova onda na Europa levou vilas, cidades e países a trazer de volta os tipos de restrições que as pessoas esperavam que tivessem acabado.

A Eslováquia, que tem mais novas infecções per capita do que qualquer outro país da União Europeia, declarou um bloqueio de duas semanas na quarta-feira. As pessoas podem sair de casa por um número limitado de razões, incluindo comprar mantimentos, ir ao trabalho e à escola e ser vacinadas. E a partir da próxima semana, todos os trabalhadores terão que mostrar que foram vacinados, se recuperaram do coronavírus ou apresentar um teste negativo recente.

A Áustria também impôs um bloqueio que durará pelo menos 10 dias, mas provavelmente 20. A Holanda, conhecida por sua vida noturna, ordenou que bares e restaurantes fechem às 20h. A Bélgica determinou que todos os funcionários, exceto os essenciais, trabalhem em casa quatro dias por semana.

“Procuro por ele todos os dias, mas não vejo nenhum sinal de desaceleração ainda”, disse Steven Van Gucht, chefe de doenças virais do instituto nacional de saúde pública da Bélgica, em uma entrevista à imprensa local na semana passada. “O número de infecções até acelero.”

Espera-se que muitas das restrições em todo o continente sejam suspensas antes do Natal. Ainda assim, as pessoas estão ficando mais cansadas, impacientes e irritadas com as interrupções repetidas que, mesmo depois de 21 meses, ainda não livraram suas comunidades do vírus. Protestos eclodiram em toda a Europa este mês, com pessoas condenando novas medidas em Rotterdam, Bruxelas, Viena e outros lugares.

“Não quero entrar na política, só quero administrar um maldito restaurante, ver alguns turistas e pagar minhas contas”, disse Hans Blanckaert, dono de um restaurante e casa noturna na cidade belga de Bruges que ajudou a organizar um protesto em Bruxelas no fim de semana passado.

De acordo com a lei belga, Blanckaert deve verificar se os clientes foram vacinados, se o teste foi negativo recentemente ou se recuperaram do vírus antes de entrarem em seu estabelecimento. A Bélgica também voltou a obrigar o uso de máscara em ambientes fechados neste mês, o que significa que os foliões deverão estar mascarados na pista de dança.

“Eles nos fecharam uma vez, e agora fecharam novamente”, disse Blanckaert, que prevê que seu restaurante não sobreviva a outro bloqueio. “É apenas uma grande mentira em massa. Não está funcionando."

Blanckaert não foi vacinado, assim como muitos dos manifestantes em toda a Europa. Eles argumentam que novas medidas para controlar o vírus, além da exigência de vacina, estão infringindo suas liberdades.

A maioria das pessoas na União Europeia, entretanto, já recebeu duas - e em alguns casos três - doses de vacinas contra o coronavírus. Eles esperavam que a vacinação trouxesse de volta suas vidas pré-pandêmicas.

“Eu tomei a terceira dose, então tudo bem, devemos ter um pouco mais de cuidado, mas o problema é que nem todos estão vacinados”, disse Luc Daems, um residente de Antuérpia que tem uma casa em Knokke-Heist.

A frustração é esperada, disse Jeffrey Lazarus, um professor de sistemas de saúde e políticas do Instituto de Saúde Global de Barcelona. Ele disse que as mensagens dos governos têm sido fracas e inconsistentes durante a pandemia. Por exemplo, disse ele, nunca foi realista dizer às pessoas que a vida voltaria ao normal se elas fossem vacinadas. E ele disse que é difícil convencer as pessoas de que políticas mais rígidas são necessárias quando diferentes países europeus estão adotando abordagens drasticamente diferentes.

“A Europa precisa se unir e chegar a um acordo sobre o que significa acabar com esta pandemia de uma forma geral”, disse Lazarus. “Sempre que recebemos boas notícias na Europa, baixamos a guarda. Nós baixamos a guarda.”

Basicamente, foi isso que aconteceu com as festas de carnaval em Knokke-Heist. Depois delas, as autoridades temiam que os números de infecção continuassem a aumentar, à medida que mais turistas e moradores de veraneio chegassem, sobrecarregando ainda mais o hospital em uma cidade que tem uma grande população idosa. Os nove leitos de UTI já estavam ocupados, dois deles por pacientes com covid.

Então, eles decidiram que as lojas e restaurantes poderiam permanecer abertos, mas todos os eventos fechados da cidade - incluindo esportes para jovens, produções teatrais e reuniões regulares de idosos em centros recreativos - seriam proibidos.

Anthony Wittesaele, vereador de Knokke-Heist para turismo e assuntos europeus, disse que as autoridades municipais receberam muitas avaliações, tanto positivas quanto negativas. “Você tem pessoas enviando mensagens dizendo ‘parabéns pela coragem de fazer o que é necessário’”, disse ele. “E então você tem pessoas ofendendo e xingando no Facebook. Está se dividindo cada vez mais profundamente, com todas as medidas tomadas.”

Stefan Dossche, proprietário do Marie Siska, um restaurante e hotel Knokke-Heist que é da sua família desde 1882, disse que preferia que o governo belga promulgasse políticas mais rígidas agora para evitar um bloqueio total no futuro, o que o obrigaria a sofrer outro golpe financeiro.

Os negócios voltaram ao que eram durante as lentas temporadas de inverno antes da pandemia, disse ele. Os residentes locais, juntamente com turistas holandeses e belgas, têm vindo ao Marie Siska para comer waffles e para rodadas de minigolfe.

Dossche, cuja sogra vacinada foi hospitalizada com covid este mês, tem dois funcionários verificando o estado de vacinação dos clientes assim que eles entram. Ele mantém máscaras na porta para aqueles que esquecem as suas, que agora precisam usá-las enquanto caminham para a mesa ou para o banheiro. Ele disse que os clientes costumam ficar confusos sobre as regras mais recentes, principalmente porque as políticas são diferentes na Holanda, a apenas alguns quilômetros de distância.

“Parece que o governo está sempre correndo atrás dos fatos”, disse Dossche. “Eles não deveriam mudar as regras a cada duas semanas.”