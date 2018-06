CPI da Grécia tem queda anual de 1,3% em março O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Grécia caiu 1,3% em março ante igual mês do ano passado, segundo dados divulgados hoje pelo instituto de estatísticas do país, o Elstat. Ante fevereiro, porém, o CPI grego subiu 2,3% no mês passado. Fonte: Dow Jones Newswires.