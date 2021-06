Cratera gigante engole casa na zona rural do México

Uma cratera gigante engoliu uma casa na zona rural do México na última segunda-feira, 14, e continua crescendo. Atualmente com 124 metros de diâmetro, o buraco surgiu no final de maio na região de Santa Maria Zacatepec. De acordo com autoridades, dois cachorros também foram engolidos pela cratera –e posteriormente resgatados com vida pelos bombeiros.

A casa engolida pertencia à família Sánchez Xalamiahua, informou a mídia local. Heriberto Sánchez disse a repórteres que a situação era difícil. “Não temos nada. Não somos daqui. Não temos parentes. Estamos sozinhos”, afirmou, de acordo com o jornal Mexico News Daily. O governador do Estado de Puebla, Miguel Barbosa, anunciou que doará um pedaço de terra para a família.

A cratera surgiu no dia 29 de maio. À época, membros da família Sánchez-Xalamihua contaram ter escutado um forte estrondo, que pensaram se tratar de um relâmpago. Ao notar o buraco nas proximidades da casa, no entanto, precisaram abandonar o local às pressas. “Pensamos que eram fogos de artifício, mas olhamos para fora e vimos a terra se movendo e a água subindo, como ondas. Nós corremos”, disse Magdalena Xalamihua ao El País.

As causas do fenômeno ainda não foram determinadas. De acordo com o geologista David Bressan, que escreveu sobre o caso na Forbes, sumidouros são comuns em áreas de calcário, embora possam se formar em qualquer tipo de rocha solúvel.

A região de Santa Maria Zacatepec é coberta por depósitos vulcânicos do Popocatepetl, e é possível que a água subterrânea tenha corroído as camadas de cinza vulcânica de granulação fina, deixando para trás uma cavidade que finalmente começou a entrar em colapso, escreveu Bressan. A extração excessiva de água subterrânea por meio de bombeamento pode ter contribuído para a formação da cratera, acrescentou.

Autoridades locais investigam o fenômeno e se ele pode inutilizar áreas de plantio na região. Santa Maria Zacatepec é uma comunidade de 14.823 habitantes pertencente ao município de Juan C. Bonilla, no sudeste do país.