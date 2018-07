Creche na Dinamarca cuida de crianças de graça para que pais 'façam' novos bebês

Um grupo de funcionárias de uma creche na região central da Dinamarca fez uma proposta tentadora aos pais de crianças pequenas: elas prometeram cuidar dos bebês gratuitamente por duas horas ininterruptas nas noites de quintas-feira para que, dessa forma, os progenitores tenham tempo de "gerar" mais bebês.

O objetivo é tentar reverter o déficit de natalidade da Dinamarca, um dos maiores do mundo.

Com uma população envelhecida e menos bebês nascendo a cada ano, o país luta para elevar o nível de nascimentos.

Mas a intenção não é puramente social. Por causa da taxa de natalidade cada vez menor, a profissão das funcionárias das creches também corre o risco de ser extinta.

Esse é o caso de Dorte Nyman, funcionária do jardim de infância Grasshoppers, no norte da Fiónia, a terceira maior ilha da Dinamarca, para quem o déficit de crianças pequenas coloca em xeque o futuro de cuidadoras como ela.

Nyman espera que cerca de metade das famílias atendidas pela creche aceite a oferta.

"Temos 42 crianças no nosso jardim de infância e cuidaremos de 20 delas nesta noite", afirmou ela à BBC.

Nem todos os pais, entretanto, pretendem a usar o tempo livre para "gerar bebês".

"Muitos dizem: Nós traremos nossos filhos, mas não esperem que façamos mais!", agrega Nyman.

Nyman disse que ela recorrerá à comida e à música para entreter os pequenos. Se algum deles perguntar às funcionárias da creche qual é o objetivo da "festinha", "diremos que se trata de dar aos pais deles a oportunidade de conversar em casa", argumenta Nyman.

Seis outros jardins de infância na área também estão oferecendo o mesmo serviço, por apenas uma noite. Nyman afirmou que, se sua empreitada for bem-sucedida, todos os jardins de infância podem continuar com a oferta de serviços grátis por prazos mais longos.

As funcionárias das creches querem chamar atenção para a queda no número de nascimentos do país.

A Dinamarca ocupa o 185º lugar entre 221 países no mundo no que diz respeito a taxa de nascimentos, segundo o correspondente da BBC em Copenhague, Malcolm Brabant.

Se a população mais velha continuar a aumentar, a Dinamarca não conseguirá financiar as pensões e outros benefícios sociais providos pelo Estado, acrescentou o jornalista.

Para Nyman, paralelamente à queda no número de nascimentos, as funcionárias das creches também estão enfrentando um corte no financiamento dos governos locais.

"Sem dinheiro, não podemos cuidar das crianças direito. E, se não há crianças o bastante, tampouco haverá empregos que garantam nossa profissão no futuro."