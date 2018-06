Cresce campanha por libertação de meninas sequestradas na Nigéria

Michelle Obama adere a campanha por reféns nigerianas. Foto: Reprodução / Instagram

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse na madrugada desta quinta-feira, 8 que o sequestro de 276 meninas na Nigéria pelo grupo radical islâmico Boko Haram mostra os impulsos mais obscuros da humanidade. O governo americano cogita de usar drones para encontrar as reféns. Na internet, a primeira-dama Michelle Obama aderiu a uma campanha pela libertação das meninas.

"Se olharmos para as manchetes de hoje: guerra civil na Síria, sequestro e assassinatos na Nigéria, conflitos sectários e tribais, veremos que ainda não extinguimos os impulsos mais obscuros da humanidade", disse Obama ao aceitar um prêmio da Shoah Foundation - museu em memória das vítimas do Holocausto criado pelo diretor de cinema Steven Spielberg. "Nenhuma dessas tragédias se equipara aos horrores do Holocausto, mas não podemos ignorá-las. Temos de agir mesmo onde haja ambiguidades."

Na Nigéria, o embaixador americano James Estwistle se reuniu com autoridades locais para discutir meios para libertar as reféns, sequestradas em 14 de abril em uma escola de Chibok, no norte do país. Ele admitiu ao jornal nigeriano This Day que aviões não tripulados podem ser empregados.

"Ontem, conversei com alguns funcionários para tratar desses detalhes", disse o embaixador. "Evidentemente, não posso especificá-los, mas devemos envolver várias agências nisso."

Outros países como China, França e Grã-Bretanha também ofereceram ajuda para libertar as meninas. O presidente Goodluck Jonathan disse hoje pela manhã que o sequestro marca "o começo do fim" do terrorismo no país. "Precisamos de apoio para vencer a guerra ao terrorismo", disse Jonathan, em uma reunião de cúpula em Abuja.

Campanha. Ao redor do mundo, cresceu a campanha pela libertação das meninas. A primeira-dama americana, Michelle Obama, publicou em sua conta no Instagram uma foto com o cartaz "Devolva nossas meninas", hashtag que está sendo usada em redes sociais ao redor do mundo para pedir a libertação das reféns.

A paquistanesa Malala Yousef, vítima de um ataque do Taleban em 2012, disse que as meninas nigerianas sequestradas "são suas irmãs".

"Quando vi que elas tinham sido sequestradas, me senti na obrigação de falar", disse. "Eles ( o Boko Haram) não usam corretamente o nome do Islã porque Islã significa paz." / AP, EFE, e REUTERS